شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب عالمياً عن ذروة أسبوع مع صعود الأسهم بسبب مخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الذهب من ذروة ما يزيد عن أسبوع اليوم الجمعة فى الوقت الذى تنامى فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشى فيروس كورونا، لكن تسجيل حالات إصابة جديدة كبح خسائر المعدن النفيس وأبقاه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1575.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير عند 1577.89 دولار فى وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1578.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج يان المحللة لدى سي.إم.سى ماركتس "سوق الأسهم تجاهلت المعنويات السلبية وبدأت فى التحرك صعودا مع إعادة تقييم المستثمرين للأثر (الاقتصادي) المحتمل للفيروس" مضيفة أن ارتفاع الدولار يضغط أيضا على المعدن الأصفر.

وتتجه الأسهم الآسيوية لتحقيق ثانى مكاسبها الأسبوعية على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر.

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لكن محللين قالوا إن الإقبال على الذهب ما زال غير متضرر فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد الوفيات فى إقليم هوبى بالصين، مع تسجيل نحو 5000 حالة إصابة جديدة.

وربح المعدن النفيس نحو 0.3% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2433.36 دولار للأوقية ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعى فى شهر.

وربحت الفضة 0.3% إلى 17.68 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 969.28 دولار.