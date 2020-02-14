شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تمنح "هواوى" ترخيصًا مؤقتًا بالولايات المتحدة لمدة 45 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تمديد الترخيص المؤقت الممنوح لشركة "هواوى" لفترة 45 يومًا إضافيًا، وذلك للسماح للشركات الأميركية بإيجاد بدائل عن عملاق الاتصالات الصينى الذى ترى فيه الولايات المتحدة تهديدًا لأمنها القومى.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، فى بيان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن صلاحية الترخيص المؤقت، بموجب التمديد الجديد باتت سارية حتى 1 أبريل .. مشيرة إلى أنها بحلول ذلك الوقت ستدرس ما إذا كانت ستمدده مجددا أم لا.

كانت إدارة ترامب أدرجت "هواوى" على قائمة سوداء فى مايو 2019، متهمة المجموعة بالعمل مع السلطات الصينية، فى قرار أجبر، بحكم الأمر الواقع، الشركات الأمريكية والمقيمين في الولايات المتحدة على إيجاد موردين آخرين لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات.

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