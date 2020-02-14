شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في أربعة أشهر والأنظار على القرار الروسي وانتشار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها منذ مطلع عام 2009، بينما لا تزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في ستة أسابيع وإنهاء أطول مسيرات خسائر أسبوعية لها منذ أواخر عام 2018، وذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال الترقب لقرار روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم على منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقرارها حيال تأيد التوسع في خفض الإنتاج لأوبك بلس من عدمه، ووسط التطلع لخفض الصين تعريفاتها الجمركية الانتقامية على بعض السلع الأمريكية ووزن المستثمرين لانتشار فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.19% لتتداول عند مستويات 51.41$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.51$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 51.42$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 0.20% لتتداول عند 56.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.41$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 56.34$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 99.15 مقارنة بالافتتاحية عند 99.13، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.07.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.7% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجع 0.2% مقابل ارتفاع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة انخفاضاً إلى 76.9% مقابل 77.0% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 99.5 مقابل 99.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الأعمال والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الأربعاء الماضي اتساع الفائض إلى 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من شباط/فبراير الجاري مقابل 3.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 3.1 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 442.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لقيام الصين بخفض تعريفاتها الجمركية الانتقامية على بعض السلع الأمريكية إلى 5% من 10% وإلى 2.5% من 5% على بعض السلع الأخرى، وتقدر قيمة تلك السلع التي سيتم خفض الرسوم الجمركية عليها وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل الصين في مطلع هذا الشهر وتحديداً عقب أسبوعين من توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهم، بما قيمته 75$ مليار.

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بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تتابع عن كثب تطورات تفشي فيروس كورونا عقب التقرير التي تبعنها بالأمس والتي تطرقت لارتفاع حالات الوفاة والإصابة بالفيروس التاجي التي تم الإبلاغ عنها وتحديداً بعد أن قامت مقاطعة هوبي الصينية بتغير طريقة تشخص الحالات المصابة، ويذكر أنه تم بالأمس الإعلان عن وفاة 116 شخص وأن هناك نحو 4,823 حالة جديدة مؤكدة مصابة بالفيروس القاتل في هوبي.

ويذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينج أعرب بالأمس عن كون بلاده ستكون بالتأكيد قادرة على تقليل تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً، مؤكداً على أن الصين ستعمل على الحفاظ على التنمية لاقتصادها، مع أفادته بأن بلاده ستعمل جاهدة على تحقيق أهداف التنمية لهذا العام، مضيفاً أن الحكومة الصينية اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره ولا تزال الجهود قائمة لإيجاد طرق للعلاج منه.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي قيام منظمة أوبك بخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الجاري بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 29.3 مليون برميل يومياً، مرجيه ذلك إلى عدم اليقين حيال تفشي فيروس كورونا، مع أفادت المنظمة بأن تداعيات الفيروس تتطلب المراقبة المستمرة وبالأخص أنه قد يؤثر بشكل سلبي على الطلب النفطي من قبل الصين أكبر مستورد للطاقة وثاني أكبر مستهلك وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لوتيرة نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط للعام الجاري 2020 والعام المقبل 2021، حيث أفادت الوكالة آنذاك في تقريرها بأنها تتوقع أن يبلغ الإنتاج النفطي الأمريكي هذا العام 13.2 مليون برميل يومياً وأن يصل إلى 13.56 مليون برميل يومياً في 2021، وذلك مقارنة بتوقعات الوكالة السابقة لهذا العام عند 13.3 مليون برميل يومياً وللعام المقبل عند 13.71 مليون برميل يومياً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت المتحدث الرسمي باسم الكرملين في روسيا ديمتري بيكوف بأن بلاده لم تقرر موقفها بعد من تخفيضات الإنتاج النفطي الجديدة التي تعتزم منظمة أوبك وحلفائها اتخذ قرار حيالها من أجل الحفاظ على توازن الأسواق، موضحاً أن روسيا تنتظر الوقت المناسب لإعلان موقفها من اتفاق أوبك بلس الجديد والذي يهدف إلى التوسع في خفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يومياً حتى النصف الثاني من هذا العام.

ونوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء الماضي لكون بلاده على وشك دراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة أوبك، مع أفادته بأن روسيا تراقب عن كثب تأثير انتشار فيروس كورونا على أسواق النفط العالمية، مضيفاً بأن الوضع في الوقت الراهن لا يزال غير واضح، بينما لا يزال هناك مخاوف حيال انتشار فيروس كورونا في الصين، ما يدعم التوقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط ما بين 150 إلى 200 ألف برميل يومياً.

ويذكر أن اللجنة الفنية لأوبك بلس اقترحت الأسبوع الماضي عقب انقضاء اجتماعاتها المكثفة على مدار ثلاثة أيام، التوسع في خفض الإنتاج النفطي لأوبك وحلفائها بواقع 600 ألف برميل يومياً حتى حزيران/يونيو، مع العلم أن التحالف ينفذ حالياً خفض بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، وفي حالة الموافقة على المقترح من قبل الدول الأعضاء في أوبك بلس سيرتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني.

ونود الإشارة، لكون ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف نوه مع مطلع الأسبوع إلى أنه قد يتم تعديل موعد اجتماع أوبك بلس المقبل بسبب فيروس كورونا، موضحاً آنذاك أنه إلى الآن سيتم عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدى أوبك في الرابع من آذار/مارس، وذلك قبل أن يتم عقد الاجتماع الوزاري لأوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده أو ما يعرف بأوبك بلس، في السادس من هذا الشهر.

وفي نفس السياق، فقد أفاد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أوليانوف الاثنين الماضي بأنه قد يتم تغيير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدى منظمة أوبك وموعد اجتماع الوزاري للمنظمة وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها في ظلال المخاوف من تأثير فيروس كورونا على أسواق النفط العالمية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 676 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من شباط/فبراير الجاري، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر بواقع 100 ألف برميل يومياً ليعود من جديد إلى 13 مليون برميل يومياً والذي بلغه لأول مرة مع مطلع هذا العام.