شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجري تصحيحاً صاعداً – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة ليتجاوز مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليجري تصحيحاً صاعداً للموجة الهابطة التي بدأ من 70.71، حيث يقترب من مستوى 23.6% فيبوناتشي الذي يتواجد عند 57.36، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.

لذلك، نحن نرجّح استمرار الاتجاه الإجمالي الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 52.00، مع الانتباه إلى أن اختراق 57.36 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يصل هدفه التالي إلى 59.91.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.20 والمقاومة 57.36

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط