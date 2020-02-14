شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الميل الصاعد ليزحف نحو هدفنا المنتظر عند 0.9836، حيث يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة نحو 0.9945 كمحطة إيجابية تالية.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون 0.9712.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9750 والمقاومة 0.9870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد