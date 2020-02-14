شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي في مسار ضيق – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضعيفة منذ يوم أمس، ويحافظ على ثباته دون مستوى 0.6754، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 0.6670 وتمتد إلى 0.6560 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6755

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط