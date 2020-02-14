شكرا لقرائتكم خبر عن النفط مستقر – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب عند مستوى المقاومة المحوري 51.80 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 48.30 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 51.80 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 54.60 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط