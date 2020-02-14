شكرا لقرائتكم خبر عن النفط مستقر – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب عند مستوى المقاومة المحوري 51.80 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 48.30 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 51.80 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 54.60 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط مستقر – تحليل - 14-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.