شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة فوق مستوى 17.60، بينما يتخلّص مؤشر ستوكاستيك من عزمه السلبي بشكل ملحوظ ليقترب من مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 18.38 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 17.60 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يصل هدفه التالي إلى 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 17.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد