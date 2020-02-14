شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة فوق مستوى 17.60، بينما يتخلّص مؤشر ستوكاستيك من عزمه السلبي بشكل ملحوظ ليقترب من مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 18.38 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن كسر 17.60 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يصل هدفه التالي إلى 16.96.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 17.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 14-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.