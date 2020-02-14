شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول الاختراق – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1575.90، ولا زلنا ننتظر اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1611.20.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية تفسّر أسباب صعوبة تحقيق الاختراق المطلوب، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لتجاوز مستوى 1575.90 ومواصلة الارتفاع المتوقع، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1554.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1595.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد