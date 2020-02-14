شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول الاختراق – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1575.90، ولا زلنا ننتظر اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1611.20.
سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية تفسّر أسباب صعوبة تحقيق الاختراق المطلوب، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لتجاوز مستوى 1575.90 ومواصلة الارتفاع المتوقع، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1554.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1595.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يحاول الاختراق – تحليل - 14-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.