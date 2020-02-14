شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية طفيفة يوم أمس لكنه اصطدم بالمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية جيدة تدفع السعر للانخفاض من جديد، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي تبدأ أهدافه بتجاوز مستوى 1.3240 للتوجه نحو 1.3187 كمحطة تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 1.3270 – 1.3285 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3185 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط