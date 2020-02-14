شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمستوى 1.2975 واستقر فوقه، ليفعّل السيناريو الإيجابي على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى 1.3150 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد قائماً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.3300 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.2920 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2975 والمقاومة 1.3150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 14-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.