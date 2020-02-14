شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمستوى 1.2975 واستقر فوقه، ليفعّل السيناريو الإيجابي على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى 1.3150 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد قائماً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.3300 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.2920 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2975 والمقاومة 1.3150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد