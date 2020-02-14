شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الكسر – تحليل - 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن زوج اليورو مقابل الدولار من تأكيد كسر مستوى 1.0860 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يفتح الطريق أمام استمرار الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والطويل، بانتظار التوجه نحو 1.0760 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً للفترة القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.0860 والثبات فوقه سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1.1035 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط