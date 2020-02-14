شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية اليوم الجمعة وسط الترقب المستثمرين لخفض الصين تعريفاتها الجمركية على منتجات وسلع أمريكية بقيمة 75$ مليار بنحو النصف وفقاً لما تم الإعلان عنه في مطلع هذا الشهر.

هذا ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب تطورات تفشي فيروس كورونا عقب التقرير التي تبعنها بالأمس والتي تطرقت لارتفاع حالات الوفاة والإصابة بالفيروس التاجي التي تم الإبلاغ عنها وتحديداً بعد أن قامت مقاطعة هوبي الصينية بتغير طريقة تشخص الحالات المصابة، ويذكر أنه تم بالأمس الإعلان عن وفاة 116 شخص وأن هناك نحو 4,823 حالة جديدة مؤكدة مصابة بالفيروس القاتل في هوبي، كما أعلنت اليابان أيضا بالأمس عن أول حالة وفاة بالفيروس التاجي.

وفي نفس السياق، فقد أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج بالأمس عن كون بلاده ستكون بالتأكيد قادرة على تقليل تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني، مؤكداً على أن الصين ستعمل على الحفاظ على التنمية لاقتصادها، مع أفادته بأن بلاده ستعمل جاهدة على تحقيق أهداف التنمية لهذا العام، مضيفاً أن الحكومة الصينية اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره ولا تزال الجهود قائمة لإيجاد طرق للعلاج منه.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.62% ليخسر 10.58 نقطة ويصل إلى المستوى 1,702.50، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.52% ليخسر هو الأخر 123.14 نقطة ويصل إلى المستوى 23,704.59.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.54% ليربح 21.22 نقطة ويصل إلى المستوى 3,981.14، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.32% ليربح هو الأخر 9.24 نقطة ويصل إلى المستوى 2,915.31.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.52% ليربح 144.90 نقطة ويصل إلى المستوى 27,874.90، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.63% ليربح هو الأخر 14.17 نقطة ويصل إلى المستوى 2,247.13.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.17% ليخسر 20.06 نقطة ويصل إلى المستوى 11,860.78، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.40% ليربح 28.27 نقطة ويصل إلى المستوى 7,131.50.