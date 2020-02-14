شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر، ليعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في سبعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 0.6438، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6437، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6443، بينما حقق الأدنى له عند 0.6432.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.7% في كانون الأول/ديسمبر.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجع 0.2% مقابل ارتفاع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة انخفاضاً إلى 76.9% مقابل 77.0% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 99.5 مقابل 99.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الأعمال والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال تحديثات الدفع في جامعة جنوب فلوريدا في ساراسوتا، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام كل من لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الثلاثاء الماضي واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي.