منع الدواجن السعودية من دخول روسيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو حظرت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية، استيراد منتجات الدواجن ولحومها من منطقة الرياض السعودية.

وقالت المؤسسة في بيان الخميس: يحظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور.

وينطبق الحظر على الدواجن الحية وبيض الفقس ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية والمنتجات النهائية من الدواجن والأعلاف والأعلاف المضافة للطيور، وكذلك المعدات المستخدمة في حفظ الطيور وذبحها وتقطيعها.

كما يحظر القرار نقل الطيور الحية من المنطقة السعودية المذكورة عبر أراضي روسيا، وسرى مفعوله اعتبارا من 12 فبراير الجاري.

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