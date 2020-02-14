شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم فى السودان إلى 64,28% والان نبدء بالتفاصيل
وعزا بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الاسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب والألبان والجبن والبيض والسكر إضافة إلى أسعار السيارات وقطع الغيار وخدمات أجرة النقل.
وبلغ معدل تضخم المناطق الحضرية 56,71% وبلغ معدل الريف 69,96% مقارنة بـ 61,64%.
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