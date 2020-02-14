شكرا لقرائتكم خبر عن 57 % نموا في عمليات «مدى» خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أظهر أداء مؤشرات منصة «مدى»، إحدى منتجات شركة المدفوعات السعودية ، نموا في عدد عملياتها خلال العام الماضي 2019، بنسبة 57% مقارنة بالعام الذي سبقه 2018، لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع عبر نظام «مدى» إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزة 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لما أعلنته «المدفوعات السعودية» الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة في المملكة.

» ممارسات عالمية

وأظهرت المؤشرات أيضا، ارتفاعا في عدد أجهزة نقاط البيع لـ«مدى» لأكثر من 439 ألف جهاز بنسبة زيادة بلغت حوالي 21%، مقارنة بالعدد المحقق في نهاية العام 2018 والبالغ 350 ألف جهاز. وتنتهج شركة المدفوعات السعودية إستراتيجية تعتمد على استخدام أفضل الممارسات العالمية؛ لربط مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات؛ بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وزيادة الشمول المالي من خلال تقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة، بما ينسجم مع مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية المملكة 2030».

» الدفع بالإنترنت

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وأوضحت النتائج، التي أعلنتها «المدفوعات السعودية» نموا في عمليات خدمة الدفع عبر شركة الإنترنت، التي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي، كذلك العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC، لا سيما بعد التصريح التقني لجميع البنوك السعودية لتقديم خدمة Mada Pay للدفع عن طريق الأجهزة الذكية، وخدمة الدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقات «مدى» البنكية، وتصريح ثلاث بوابات إلكترونية Payment Gateways كحلقة وصل بين الموقع الإلكتروني للتاجر أو تطبيقاته، وكذلك بين جهة معالجة الدفع «مثل البنك»، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الدفع عبر الأجهزة الذكية من خلال خدمة Apple Pay التي تقوم بجمع تفاصيل بطاقات الدفع الخاصة بالفرد باختلاف طبيعتها؛ لجعله قادرا على استخدام الهاتف كأداة مباشرة للدفع.

» عمليات الشراء

وبلغ عدد العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC التي تمكن من إجراء العمليات الشرائية، التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال، أكثر من 900 مليون عملية خلال عام 2019، شكلت ما نسبته 56% من مجمل العمليات التي تم تنفيذها خلال السنة، وبالمقارنة مع عام 2018 فإن عدد العمليات لم يتجاوز 170 مليون عملية، وهو ما يجعل النمو الذي شهدته الخدمة خلال 2019 يتجاوز مستويات 430%.

وقال المدير التنفيذي لشركة «المدفوعات السعودية» زياد اليوسف: إن عدد عمليات الشراء عبر شبكة الإنترنت في نهاية الربع الثالث من عام 2019 وصل لأكثر من 38 مليون عملية، بقيمة شرائية إجمالية تخطت 10 مليارات ريال، تم تنفيذها عبر حوالي 1344 متجرا تمثل مختلف قطاعات التجارة الإلكترونية في المملكة، مؤكدا التزام الشركة برفع مستوى التنوع في نوعية الخدمات والحلول لجميع مزودي الخدمة والمستفيدين، بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحدة، تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.