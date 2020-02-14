شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين سعودي سافروا على متن الطائرات الإماراتية في 30 عاما والان نبدء بالتفاصيل

احتفل طيران الإمارات بمرور 30 عاماً على بدء خدمته إلى الرياض، حيث نقل منذ انطلاق رحلته الأولى إلى عاصمة المملكة في فبراير 1990، أكثر من 8 ملايين مسافر.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن النتائج تعكس الروابط القوية بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدا أن الرياض تمثل محطة مهمة لشركته في المملكة والمنطقة.

وأظهرت نتائج الشركة الإماراتية، في مجال الشحن الجوي، أنها نقلت خلال السنوات الخمس الماضية، أكثر من 138 ألف طن من البضائع من وإلى الرياض، وشملت أبرز الواردات الشحنات العامة واللحوم المبردة والأجهزة الإلكترونية، في حين تضمنت الصادرات الشحنات العامة والأغراض الشخصية.

وبالإضافة إلى الرياض، تشغل الإمارات للشحن الجوي رحلات إلى الدمام والمدينة المنورة وجدة، وقد نقلت أكثر من 365 ألف طن من البضائع من وإلى المملكة منذ يناير 2015.

وأشارت الناقل الجوي الإماراتي، إلى أن برنامجه الخاص بمكافأة ولاء المسافرين «سكاي واردز طيران الإمارات»، يبلغ عدد أعضائه في الرياض 574 ألفاً، موضحة أنهم يستفيدون من أميالهم في حجز فنادق أو الاستمتاع بتجارب التسوق والترفيه.