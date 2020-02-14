شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع فصلي للطلب على النفط للمرة الأولى منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير شهري «عواقب كوفيد-19 بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة. أصبح من المتوقع أن ينكمش الطلب 435 ألف برميل يوميا في الربع الأول، في أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عِقد».
وكوفيد-19 هو الاسم العلمي الجديد للفيروس. وقالت وكالة الطاقة: «بالنسبة للعام 2020 بأكمله، قلصنا توقعنا للنمو العالمي 365 ألف برميل يوميا إلى 825 ألف برميل يوميا، الأدنى منذ 2011»، مضيفة أنها تفترض عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته تدريجيا من الربع الثاني.
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