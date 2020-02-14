شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقفي» النموذج الأقدم للصناديق العائلية والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف الدكتور منصور السلامة: إن الأسرة لها دور اقتصادي مهم في المجتمع من خلال الصناديق العائلية، وأوضح خلال لقاء في غرفة الشرقية بعنوان «الصناديق والأوقاف العائلية»، أن لتلك الصناديق خمسة نماذج رئيسية، الأول العائلية الزكوية، والثاني العائلية الوقفية، وهي الأقدم في النشأة لأنها كانت أوقافا وتحولت تدريجيا إلى صندوق.

وأضاف السلامة: إن النموذج الثالث هو الصناديق العائلية الاجتماعية، وتنقسم إلى «عامة» بحيث توجه لمساعدة المحتاج بشكل عام و«متخصصة» وهي التي تمارس أدوارا أدق في التخصص كتقديم إعانة الزواج، مؤكدا أن من أكثر نماذج الصناديق الاجتماعية رواجا في الوقت الراهن هي الإقراضية، التي يعود مسماها الاجتماعي لكونها تعالج هدفا عاما.

وأشار السلامة إلى أن النموذج الرابع من الصناديق العائلية هو التأمينية التي تهدف إلى تغطية تكاليف العلاج، موضحا أن النوع الخامس من الصناديق المعني بعدد من العائلات وتركز على فئة الشباب بهدف تقوية مدخرات الأفراد.