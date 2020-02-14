شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقفي» النموذج الأقدم للصناديق العائلية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف السلامة: إن النموذج الثالث هو الصناديق العائلية الاجتماعية، وتنقسم إلى «عامة» بحيث توجه لمساعدة المحتاج بشكل عام و«متخصصة» وهي التي تمارس أدوارا أدق في التخصص كتقديم إعانة الزواج، مؤكدا أن من أكثر نماذج الصناديق الاجتماعية رواجا في الوقت الراهن هي الإقراضية، التي يعود مسماها الاجتماعي لكونها تعالج هدفا عاما.
وأشار السلامة إلى أن النموذج الرابع من الصناديق العائلية هو التأمينية التي تهدف إلى تغطية تكاليف العلاج، موضحا أن النوع الخامس من الصناديق المعني بعدد من العائلات وتركز على فئة الشباب بهدف تقوية مدخرات الأفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر «الوقفي» النموذج الأقدم للصناديق العائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.