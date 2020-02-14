شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 8 حالات غش تجاري يوميا إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن أنها أحالت 1315 قضية مخالفة غش تجاري إلى النيابة العامة خلال العام 2019، بمعدّل 8 حالات يوميا، إضافة إلى نشر أكثر من 100 إعلان تشهير لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة خلال الفترة ذاتها. وأوضحت أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

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