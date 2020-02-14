21 شركة ناشئة تأهلت للدورة الرابعة من «شبكة شراكات الأعمال»

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نجحت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة دبي، في جمع عدد من الشركات الناشئة في مشاريع مشتركة مع عدد من الشركات الرائدة في الدولة، في ختام الدورة الرابعة من برنامجها «شبكة شراكات الأعمال»، الذي يهدف للاستعانة بحلول تقدمها الشركات الناشئة لمعالجة تحديات تواجهها الشركات الرائدة العضوة في البرنامج.

وجرى الإعلان عن التعاون الجديد خلال مشاركة «دبي للمشاريع الناشئة» في «مؤتمر ستيب 2020» الذي اختتمت فعالياته، الأربعاء، في مدينة دبي للإنترنت، وشارك في الدورة الرابعة من برنامج شراكات الأعمال 3 شركات رئيسية في دبي، هي بنك الإمارات دبي الوطني، و«ميديكلينك» الشرق الأوسط، وشركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط»، في حين تقدمت أكثر من 100 شركة ناشئة للمشاركة في الدورة الحالية للبرنامج. وقامت الشركات الرئيسية خلال المؤتمر بتقييم الشركات الناشئة التي تأهلت للبرنامج، والتي بلغ عددها 21 شركة ناشئة، حيث قام المتأهلين للبرنامج بعرض حلولهم المبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها إحدى هذه الشركات الرئيسية الثلاث.

اتفاقيات تعاون

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واتفق بنك الإمارات دبي الوطني على التعاون مع مشروع «كلوديا»، وشركة «دفر»، و«باس بادو»، ومشروع «أركاب»، في عدد من المشاريع التي تشمل استخدام حلول مبتكرة لتعزيز الكفاءة في مجال المشتريات.

واتفقت «ميديكلينك» الشرق الأوسط على التعاون مع شركة «نيرموشين»، و«هيلثيجو»، و«إتيرنيتي ميديسين»، وشركة «إنستابراكت»، في ما يتعلق بحلول وبرامج مبتكرة لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية للمرضى. واتفقت شركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» على التعاون مع شركة «بايس تراك»، في عدد من المشاريع التي تشمل استخدام حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها شركة «سوميتومو» في إدارة الطاقة، خاصة المتعلقة بالسيارات الكهربائية.

منصة مثالية

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي، أن برنامج «شبكة شراكات الأعمال» نجح في هذه الدورة بجذب الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المشاركات من خارج الإمارات 40% من إجمالي المشاركات، مؤكدة مكانة دبي المرموقة كوجهة رائدة، ومركز عالمي لأصحاب المشاريع الناشئة.

وأضافت أن 11% من المشاركات في الدورة الرابعة من البرنامج جاءت من روسيا، تليها دول الاتحاد الأوروبي 10%، والهند 8%، أما الدول الأخرى فبلغت 11%، مشيرة كذلك إلى أن أغلب الحلول المبتكرة كانت في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وسلسلة التوريد والطاقة الخضراء والرعاية الصحية، مؤكدة أن «شبكة شراكات الأعمال» هي منصة مثالية لأصحاب المشاريع الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتوسيع نطاق أعمالها، ودخول سوق دبي.