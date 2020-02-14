شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على انخفاض بفعل تجدد المخاوف من فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس متأثرة بتجدد القلق من انتشار فيروس كورونا وعقب صدور بيانات اقتصادية أقل من التوقعات.



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1367 شخصا بينما أصيب أكثر من ستين ألف آخرين.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بألفي طلب إلى 205 آلاف طلب في الأسبوع الماضي بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يناير/كانون الثاني دون توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.5% وأغلق عند 51.42 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 51.9 دولار وأقل سعر عند 50.6 دولار.

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وارتفع "برنت" بنسبة 1% مغلقا عند 56.34 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.8 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 128 نقطة) إلى 29423 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29535 نقطة وأقل مستوى عند 29345 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 9712 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9748 نقطة وأقل مستوى عند 9650 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3374 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3385 نقطة وأقل مستوى عند 3360 نقطة.