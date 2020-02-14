شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا ترتفع مع التوقعات الإيجابية حول المشتريات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الخميس مدعومة بالتفاؤل وسط المستثمرين بزيادة الصين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وتلقت أسعار الصويا دعماً من التراجع المحلي في إنتاج الولايات المتحدة من المحاصيل رغم التوقعات بحصاد قوي من جانب منتجي أمريكا الجنوبية على رأسهم البرازيل والأرجنتين.

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ويخشى المستثمرون الأمريكيون تأثر الطلب على الحاصلات الزراعية الأمريكية بسبب قوة الدولار مقارنة بضعف العملة البرازيلية "الريال" والعملة الأرجنتينية "البيزو".



كانت الولايات المتحدة قد وقعت مع الصين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني، وبموجبه، تلتزم بكين بشراء سلع وخدمات أمريكية بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار على مدار ععامين، ومن بينها مشتريات زراعية بنحو 40 مليار دولار.



وفي ختام جلسة الخميس، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 8.95 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8.99 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 8.88 دولار.