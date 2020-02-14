شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يمحو خسائره ويغلق مرتفعاً بنحو 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الخميس ماحيا الخسائر التتي سجلها في وقت سابق بالجلسة عقب إعلان الشركة عن خطة جديدة بشأن الأسهم.



وأعلنت "تسلا" عن خطة لطرح أسهم إضافية بملياري دولار على أن يشتري المدير التنفيذي "إيلون ماسك" منها ما يقدر بعشرة ملايين دولار بينما سيشتري عضو مجلس الإدارة "لاري إليسون" أسهما بقيمة مليون دولار.

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ويقدر عدد هذه الأسهم بأكثثر من 2.6 مليون سهم ويأتي في أعقاب المستويات القياسية المتلاحقة التي سجلها السهم، كما أن "تسلا" تنوي استغلال التمويل الناتج عن طرح هذه الأسهم في توسيع أنشطتها.



وتلقت "تسلا" دعما في الآونة الأخيرة من مبيعاتها القوية ووتيرة تسليمها الإيجابية من السيارات الكهربائية مما جعلها ثاني أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.



وفي ختام الجلسة، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 4.8% إلى 804 دولارات، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 818 دولارا بينما سجل أقل سعر عند 735 دولارا.