45 مليوناً أرباح «شعاع» في أول عام بعد الاندماج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت «شعاع كابيتال» أرباحاً صافية بقيمة 45 مليون درهم للعام 2019، فيما بلغت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك 181 مليوناً. وقد عكست أول البيانات المالية السنوية لشعاع كابيتال عقب صفقة الاندماج بين «شعاع كابيتال» و«مجموعة أبوظبي المالية» في كيان موحد، المساهمة الإيجابية لمجموعة أبوظبي المالية في تقوية الأداء المالي للمجموعة، وتعزيز قدرتها على توليد الإيرادات بشكل مستدام والاستفادة من فرص النمو.

وحافظت المجموعة على أدائها المالي القوي خلال الربع الرابع من 2019، حيث بلغ صافي أرباحها العائدة للمساهمين للأشهر الثلاثة الأخيرة والمنتهية في 31 ديسمبر 2019 ما مجموعه 73 مليون درهم، مظهرة زيادة ملحوظة في الأرباح مقارنة ب 22 مليون خلال الربع الثالث 2019. كذلك سجلت إيرادات المجموعة خلال الربع الرابع 2019 نمواً بنسبة 63% مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة لتصل إلى 146 مليوناً. كما بلغت الأرباح السنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك للربع الرابع 2019 ما مجموعه 134 مليوناً مقارنة ب 63 مليوناً للربع الثالث من 2019.

إدارة الأصول

Advertisements

بعد الاندماج، قامت المجموعة بتحديد الأصول غير الرئيسية للبيع. بناءً عليه، قامت ببيع وحدتها المتخصصة في مجال الوساطة المالية في الإمارات ونشاط صناعة السوق لديها. وبلغت قيمة هاتين الصفقتين قرابة 100 مليون درهم.

ويواصل نشاط إدارة الأصول لدى المجموعة النمو وفق منحى تصاعدي. وقد قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية لإدارة محفظة من الأصول بحجم 1.47 مليار درهم، ما ساهم في رفع حجم الأصول تحت الإدارة لدى المجموعة إلى قرابة 14 مليار خلال عام 2019 بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي.

إضافة إلى ذلك، تستمر وحدة الصيرفة الاستثمارية لدى المجموعة في جعلها الأكثر نشاطاً على مستوى المنطقة في هذا المجال، بما يعكس الخبرات التي تتمتع بها شعاع في مجال إدارة الصفقات في قطاع أسواق رأس المال.

تم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تفويض شعاع كابيتال بمهام تولي إدارة ما قيمته أكثر من 500 مليون دولار من إصدارات الصكوك، من بينها إصدار صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة 300 مليون دولار لصالح مجموعة «جي إف أتش المالية»، وآخر بقيمة 135 مليون دولار لصالح شركة جبل عمر للتطوير، إضافة إلى الإصدار العائد لشركة «ذا فيرست جروب» والذي بلغت قيمته أيضاً 135 مليون دولار.

محطة بارزة

قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «شكل عام 2019 محطةً بارزة بالنسبة للمجموعة؛ ففي ظل الظروف الضاغطة التي تشهدها الأسواق الإقليمية والدولية واستمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، قمنا بتنفيذ عملية دمج تحويلية عززت بشكل كبير قدرتنا على خلق القيمة المضافة لصالح عملائنا ومساهمينا».

وأضاف: «تمكنا خلال عام 2019 من تحقيق الأرباح ونجحنا في تنمية حجم أصولنا تحت الإدارة واستثمرنا في موظفينا ومنصتنا الرائدة، كما قمنا بتوسيع قاعدتنا من الخدمات والمنتجات وتعزيز قدرتنا على تسويقها وتقديمها، كذلك نجحنا في تقوية مستوى الحوكمة الرشيدة لدينا. حققنا كل ذلك بالتزامن مع إنجازنا لعملية الاندماج في وقت قياسي، وقد شاهدنا منافع التآزر الناتجة عن هذا الاندماج. نحن متحمسون للفرص المستقبلية التي يختزنها هذا الكيان الموحد».