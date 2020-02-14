دبي الـ 14 عالمياً في النفوذ الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دبي في المركز الأول إقليمياً، وال 14 عالمياً في قائمة المدن الأكثر نفوذاً اقتصادياً في العالم، لعام 2020، برصيد 74.97 نقطة على المؤشر العام للتصنيف الذي أعدته «سي أي أو وورلد» الأمريكية. ومن أجل تقديم تحليل موضوعي للقدرة التنافسية للمراكز الحضرية الرئيسية، اعتمد تصنيف المجلة على 5 مؤشرات أساسية، هي القوة الاقتصادية، والنفوذ المالي، والتأثير السياسي، وجودة الحياة، والتنافسية العالمية.

وحققت دبي 89.1 نقطة في مكوّن التأثير السياسي والديموجرافي، و87.35 في مكوّن النفوذ المالي، و82.77 نقطة في مكوّن قوة الاقتصاد الكلي، و 59.65 نقطة في مكوّن جودة الحياة والبنى التحتية والاندماج الاجتماعي والاستدامة البيئية، و55.98 في مكوّن التنافسية في النشاط التجاري ورأس المال البشري.

وتصدّرت لندن تصنيف المدن ب 85.49 نقطة، تلتها نيويورك، ثم طوكيو، وباريس في المركز الرابع، وسنغافورة في الخامس.