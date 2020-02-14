شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامات تكبّد «إيرباص» 1.36 مليار يورو في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «إيرباص» الخميس عن خسائر صافية بقيمة 1,36 مليار يورو في العام 2019 خصوصاً بسبب غرامات قيمتها 3,6 مليار يورو في قضية فساد وأعباء جديدة ب 1,2 مليار لبرنامج تطوير طائرة شحن عسكرية من طراز إيه 400 إم.
وباستثناء تلك العناصر سجلت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات أرباحاً مرتبطة بأنشطتها بقيمة 6,9 مليار يورو كما جاء في بيان. وتتوقع المجموعة تسليم «نحو 880 طائرة تجارية» في 2020 مقابل 863 في 2019.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لإيرباص غيوم فوري قوله إن هذه النتائج «تعكس الاتفاقات النهائية المبرمة مع السلطات لإغلاق تحقيقات الامتثال وكلفة مرتبطة بمراجعة توقعاتنا لعقود تصدير لطائرة إيه 400 إم».
وذكرت الشركة أن عقود شراء طائرات تجارية ارتفعت إلى 768 العام الماضي مقابل 747 في 2018.(أ.ف.ب)
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