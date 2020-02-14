شكرا لقرائتكم خبر عن 6500 وحدة سلمتها «إعمار للتطوير» في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قالت «إعمار للتطوير» في بيان أمس، إنها قامت بتسليم حوالي 6500 وحدة سكنية في العام 2019 في مجمّعات رئيسية تشمل «دبي هيلز استيت»، و«خور دبي»، و«المرابع العربية»، و«وسط مدينة دبي».
وتراجعت أرباح الشركة التي سجّلت مبيعات بقيمة 14.842 مليار درهم خلال العام الماضي، إلى 2.7 مليار درهم مقابل 3.9 مليار سجلتها في 2018.
وبلغت الإيرادات 12.74 مليار درهم تراجعاً من 15.4 مليار في العام السابق. وسجلت مبيعات الوحدات قيد الإنجاز 33.6 مليار، وهو ما يعكس مستوى الإيرادات التي سيتم تسجيلها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
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