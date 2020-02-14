«أكسنتشر» تختار دبي مقراً لأول مركز ابتكار في القطاع السياحي عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

أكد هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن استخدام التقنيات الحديثة ساهم في تعزيز نمو التدفقات السياحية إلى الإمارات عامة، ودبي خاصة، فيما تشير التوقعات إلى أن القطاع سيحقق مستويات نمو إيجابية خلال العام الجاري، لاسيما مع استضافة «إكسبو 2020 -دبي» الذي ستكون له تأثيرات إيجابية في القطاع بشكل عام.

وقال المري في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مركز «أكسنتشر»، الواقع في مدينة دبي للإعلام أمس: إن الاستثمار في التكنولوجيا للترويج السياحي في دبي انعكس إيجابياً على التدفقات السياحية التي تشهدها المدينة.

وأشار المري، إلى أن اختيار شركة «أكسنتشر» العالمية دبي مقراً لمركز الابتكار السياحي، يؤكد على المكانة السياحية المرموقة التي تتمتع بها دبي في القطاع إقليمياً، وعالمياً.

ودشنت «أكسنتشر»، مركز دبي للابتكار السياحي، الذي يعد أول مركز من نوعه للابتكار بالقطاع في العالم، كما يعد الأول في المنطقة وشمال إفريقيا الذي يوفر بيئة عمل شاملة تعرض مجموعة متنوعة من التقنيات المبتكرة، تشمل «الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء»، وغيرها من التقنيات التي تساهم في تطوير العمل بالقطاع.

وقال نوربيرتو سيبين، مدير تشغيل منتجات «أكسنتشر» في المنطقة: تضع الشركة قطاع السياحة على قمة أولويات أعمالها في دول الخليج العربي، لذا فإن إطلاق أول مركز الابتكار السياحي في دبي، يأتي ضمن جهود استقطاب أكثر من 60 مليون زائر للمنطقة سنوياً.

أضاف، ومع التوقعات التي تشير إلى استقبال ملايين السياح خلال إكسبو، 70% منهم من خارج الدولة، فمن الضروري تطوير تجربة السياحة والسفر وتحويلها إلى تجربة أكثر سلاسة، الأمر الذي يتطلب سد الثغرة بين مقدمي الخدمات واحتياجات العملاء.

وقال خافيير أنجلادا، المدير التنفيذي ل«أكسنتشر» الرقمية في «أكسنتشر»: من خلال مركز دبي للابتكار السياحي، سنعمل على إيجاد فرص نمو جديدة في قطاع السياحة في دولة الإمارات، والمنطقة.

وقال الدكتور خالد الظاهر، الرئيس التنفيذي ل«أكسنتشر»، السعودية: وفقاً لدراسة أجرتها الشركة عن مساهمة السياحة في ناتج دول المنطقة، يتوقع أن يرتفع إنفاق السياح إلى المنطقة من 55 مليار دولار عام 2019 إلى 89 مليار دولار عام 2024.

وأضاف الظاهر، أن الدراسة التي ركزت على الإمارات والسعودية وشملت أكثر من 200 رئيس تنفيذي في القطاع، أشارت إلى أن أقل من 7% من العاملين في القطاع يستخدمون التقنيات الحديثة بشكل فعال في تطوير أعمالهم، الأمر الذي يفتح المجال واسعاً لمساهمة التقنيات الحديثة في تطوير الأعمال،كما تسعى للتعاون مع الدوائر والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بهدف تحقيق أفضل النتائج في قطاع السياحة والسفر.