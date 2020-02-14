«الإمارات» تنقل 8 ملايين مسافر من وإلى الرياض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت طيران الإمارات بمرور 30 عاماً على بدء خدمتها إلى الرياض؛ حيث نقلت منذ انطلاق رحلتها الأولى إلى عاصمة المملكة العربية السعودية في فبراير/‏شباط 1990، أكثر من 8 ملايين مسافر، ما عكس الروابط القوية بين دولة الإمارات والسعودية.

وتشكل الرياض إحدى بوابات طيران الإمارات الرئيسية في السعودية. وكانت الناقلة قد استهلّت خدمتها إلى عاصمة المملكة برحلتين أسبوعياً بطائرات «البوينج 727»، وفي عام 1997 بدأت خدمة المدينة بطائرات «البوينج»777. وفي عام 2009، أصبحت هذه الخدمة يومية؛ لتلبية الطلب المتزايد. وفي عام 2011، أصبحت الناقلة تخدم الرياض برحلتين يومياً، وارتفع العدد إلى ثلاث رحلات يومياً في عام 2012. وفي عام 2013، أطلقت طيران الإمارات رحلة يومية رابعة إلى الرياض. وتخدم الناقلة حالياً إحدى رحلاتها اليومية إلى الرياض بطائرات «البوينج 777-300ER» المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة ورحلة يومية أخرى بطائرات «الإيرباص A380».

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وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «تمثل الرياض محطة مهمة لنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة. ويسرنا أن نحتفل بمرور 30 عاماً على إطلاق خدماتنا إلى هذه المدينة، ونحن نفخر بدورنا البارز في تسهيل سفر عملائنا من رجال الأعمال والسياح إلى مختلف دول العالم عبر مقرنا الرئيسي في دبي».

وأضاف عادل الغيث: عملنا خلال العقود الثلاثة الماضية على توفير خدمات جديدة إلى الرياض وقدمنا منتجات حائزة جوائز عالمية لعملائنا على الأرض وفي الأجواء. وقد تجلّى التزامنا تجاه المدينة في عدد كبير من المناسبات. فشغلنا على سبيل المثال طائرة «A380» إلى الرياض مرتين؛ لمشاركة المملكة احتفالاتها باليوم الوطني، كما شاركنا في العام الماضي في أول معرض دولي للطيران في المملكة، وعرضنا إحدى طائراتنا «الإيرباص A380».

وتلعب الإمارات للشحن الجوي دوراً مهماً في ربط الملكة مع دول العالم. وخلال السنوات الخمس الماضية، نقلت أكثر من 138 ألف طن من البضائع من وإلى الرياض. كما تشغل الإمارات للشحن الجوي رحلات إلى الدمام والمدينة المنورة وجدة ونقلت أكثر من 365 ألف طن من البضائع من وإلى المملكة منذ يناير/‏كانون الثاني 2015.

وتلبية لطلب العملاء المتنامي، ولتوفير قدرة شحن إضافية للشركات الخارجية الراغبة بإرسال شحنات إلى الرياض، أطلقت الإمارات للشحن الجوي مساري شاحنات في السعودية يصلان الدمام والمدينة المنورة مع الرياض.