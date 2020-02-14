«لولو هايبر ماركت» يدشن المهرجان السنوي «ألذ ما في مصر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دشن «لولو هايبر ماركت»، المهرجان المصري السنوي «ألذ ما في مصر» الذي يستعرض لمدة أسبوع كامل تشكيلات من أطيب النكهات والمأكولات المصرية ويلقي الضوء على ثقافة الفراعنة والأهرام، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للطيران، وسيقدم «لولو» للمتسوقين فرصة لربح 20 تذكرة طيران ذهاباً وعودة إلى القاهرة عبر المشاركة في السحب لكل إنفاق بقيمة 50 درهماً على المنتجات المصرية حتى 18 فبراير 2020 في جميع متاجر «لولو» بالدولة.

وتم تدشين المهرجان رسمياً بواسطة شريف البديوي، سفير جمهورية مصر في الإمارات وبحضور أشرف علي أم.أيه. المدير التنفيذي لمجموعة «اللولو». وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وعدد من مديري«اللولو» في «كابيتال مول أبوظبي».

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وقال أشرف علي أم أيه، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية: ظلت «لولو» توفي بالتزامها المستمر لتقديم أجود النكهات من جميع أنحاء العالم، مما يعكس صدق رؤيتنا بأننا الوجهة التي يفضلها العالم للتسوق. نحن فخورين لتقديم المأكولات التقليدية والتراث المصري ليس للمجتمع المصري في الإمارات وحسب وإنما لجميع الجنسيات المتواجدة في دولة الإمارات.

وتورد اللولو أكثر من 500 منتج من مصر في قسم السوبرماركت، وتقدم مجموعة من أطيب المأكولات المصرية الطازجة الشهية والحلويات في قسم المأكولات الساخنة لكل العملاء الذين يحبون الطعام المصري ولمن يودون التعرف إلى مذاق جديد.

وقال شريف البديوي: «أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجموعة «اللولو» لحرصهم على تقديم أجود الأطعمة المصرية من خلال مهرجان «ألذ ما في مصر» والذي لن يكون وجهة للمصريين فحسب وإنما فرصة لكل الجنسيات في دولة الإمارات لتذوق المأكولات والمنتجات المصرية».