شكرا لقرائتكم خبر عن «الوبـاء» يلـحـق أضــراراً بالمعـارض الـدوليـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجد منظمو المعارض الدولية أنفسهم أمام خيارات متنوعة، منها الإبقاء عليها، أو تأجيلها، أو إلغاؤها مع انسحاب مشاركين كثر منها بسبب فيروس كورونا المستجد، ما قد يؤدّي إلى الإضرار بهذا القطاع المزدهر.

فقد أعلن معرض «موبايل وورد كونجرس» الرئيسي في برشلونة إلغاء دورته لعام 2020 بسبب تفشي الفيروس.

ويعدّ هذا المعرض أحد أضخم المعارض الدولية، ويستقبل سنوياً نحو 110 آلاف شخص و2800 شركة. إلّا أنه أعلن، مساء الأربعاء، إلغاء دورة عام 2020 بسبب ضعف عدد المشاركين فيه.

قالت جمعية «جي إس إم أيه» منظّمة المعرض، إن «القلق العالمي من وباء كورونا والمخاوف من السفر وغيرها، كلها عوامل تحول دون تنظيم هذا المعرض»، الذي كان من المفترض عقده بين 24 و27 فبراير/ شباط. ففي الأيام القليلة السابقة، أعلنت كلّ من «فيسبوك» و«بي تي»، و«سيسكو»، و«نوكيا»، و«أمازون»، و«سوني» إلغاء مشاركتها فيه.

1,3 مليون وظيفة

لا شكّ في أن إلغاء المعرض يشكّل حدثاً في قطاع يوفر أكثر من 1,3 مليون وظيفة، وتبلغ نفقاته المباشرة نحو 137 مليار يورو، وفقاً لمنظّمة «يو إف أي»، التي تجمع منظّمي المعارض العالمية وتنظّم نحو 32 ألف حدث مماثل في العالم سنوياً.

إلى ذلك، تتركّز أغلبية المعارض التي ألغيت في الأسابيع الماضية بسبب فيروس المُستجد في آسيا، من ضمنها معرض الفنون المعاصرة «آرت بازل» الذي كان من المفترض تنظيمه في نهاية مارس/ آذار في هونج كونج، ومؤتمر ومعرض الطيران التجاري في آسيا الذي كان متوقّعاً في نهاية إبريل/ نيسان في شنغهاي. أمّا في أوروبا فقد أتت القرارات أقل حدّة، حتى الآن، على الرغم من إلغاء معرض للساعات في زيورخ وتأجيل منتدى للاستثمار في سوتشي الروسية.

معضلة

وقال المدير العام ل«يو إف أي كاي هاتندورف» إن «فيروس كورونا المُستجد يشكّل تحدّياً في الأشهر المقبلة»، مع التشديد على أن قطاع المعارض الدولية «مقاوم وقابل للتكيف».

أما فيليب باسكيه المدير العام لقسم «المعارض» في شركة «جي إل إيفنتس» الفرنسية المتخصّصة، فأكد «سيكون هناك تأثير بالتأكيد، ولكنه سيختلف من معرض إلى آخر، ولا يمكن لأحد قياسه في هذه المرحلة».

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وأوضح لوكالة فرانس برس أن «وجود الصين في المعارض الدولية اليوم، أكثر أهمية بكثير مما كان عليه خلال فترة انتشار فيروس سارس (بين العامين 2002 و2003) لذا سيكون التأثير أكبر بكثير».

ثلاثة معارض

في نهاية يناير/ كانون الثاني، قرّرت المجموعة الفرنسية هذه المتخصّصة في تنظيم المعارض المهنية والموجودة في أكثر من عشرين بلداً، تأجيل ثلاثة معارض مرتقبة في بكين بطلب من السلطات الصينية.

ويقول باسكيه «في نهاية المطاف، سيعتمد كلّ شيء على مدة انتشار الوباء. لكن حتى الآن، لا نظن أنه سيستمر لوقت طويل، ولكننا سنبقى حذرين».

ومن وجهة نظر مالية بحتة، فإن إلغاء معرض أو حدث في مطلع العام ممكن بالنسبة للمنظّمين الذين أبرموا عقد تأمين قبل الإعلان عن تفشي الوباء. لكن هذه المسألة قد تستحيل معضلة خلال الأسابيع المقبلة.

أسبوع الموضة

وأشار فابريس دو لافال إلى أنه «بعد تأكد وجود خطر، لم يعد ممكناً بالنسبة للمنظّمين والعارضين إبرام عقد تأمين يحمي من الإلغاء». وتابع «يلعب المنظّمون دور قائد الأوركسترا. في حين تؤدّي حالة انعدام اليقين لإضعاف نموذجهم الاقتصادي لا سيّما في ما يتعلّق بالمعارض المقبلة».

ولا يقتصر الخطر على المعارض إذ يمكن القول إن التهديد يطال جميع التجمعات والفعاليات المهنية الدولية.

وحذّر رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة «كيرينج» فرنسوا هنري بينو، قبل أيام من انطلاق أسبوع الموضة في باريس وميلانو، من أنه «سيكون لدينا عدد أقل من الأشخاص المشاركين في العروض، ولن يأتي العاملون والمهنيون والمؤثّرون الصينيون في هذا القطاع، وسيتمّ استبدال ذلك بعرض فيديوهات لهم. ما سيؤدّي إلى انخفاض عدد الحضور بنحو 30% وفقاً لكلّ علامة تجارية».

(أ ف ب)