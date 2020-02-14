شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي» تستحوذ على 51% في ميناء أوكراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت موانئ دبي العالمية على الاستحواذ على حصة 51% في محطة الحاويات TIS في ميناء يوزني الأوكراني. وتبلغ قيمة الصفقة أقل من 2% من صافي قيمة أصول موانئ دبي، ومن المتوقع إنجازها في النصف الأول من عام 2020. ويتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية «موانئ دبي العالمية » لتطوير حلول لوجستية متكاملة تعتمد على البيانات لأصحاب البضائع والشحنات.

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