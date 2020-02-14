«ريتش القابضة» تبرم اتفاقيات تكنولوجية مع شركات فلسطينية

أبرم «مجلس العمل الفلسطيني في دبي» ممثلاً بشركة «ريتش القابضة» ومقرها الإمارات مذكرات تفاهم مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية «PITA»، واتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات المحلية في الإمارات وفلسطين، بهدف الترويج لقطاعات الأعمال الفلسطينية المتخصصة بالأتمتة وأنظمة المعلومات والبنية الرقمية.

وقال مالك ملحم رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني - رئيس مجلس إدارة «ريتش القابضة» على هامش المؤتمر السنوي الأول لتقنية المعلومات في دبي: يتميز السوق الفلسطيني بوجود الكفاءات الفنية والخبرات المهنية المتعلقة بالقطاع التكنولوجي والرقمي وأنظمة المعلومات، ونسعى من خلال مثل هذه الاتفاقيات إلى إيجاد وخلق فرص عمل مناسبة لرواد التكنولوجيا في فلسطين وإتاحة الفرص الممكنة أمامهم لتعزيز حضورهم الإقليمي والعالمي في أنظمة المعلومات والتكنولوجيا.

وحضر فعاليات المؤتمر كل من عصام مصالحة السفير الفلسطيني في الإمارات وسعيد زيدان رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية «PITA».