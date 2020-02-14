شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية«دريك» إلى 20 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تأجل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «دريك آند سكل» ، والذي كان مقرراً يوم أمس ، إلى يوم الخميس المقبل 20 فبراير/‏ شباط، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وعلى جدول «العمومية» انتخاب عضوين في مجلس الإدارة، فضلاً عن الاطلاع على آخر المستجدات في ما يتعلق بالقضايا والتحقيقات الجارية مع الإدارة السابقة.

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