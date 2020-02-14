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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «تيسلا» يسترد مسار الصعود بعد طرح أسهم بملياري دولار
تاريخ النشر: 14/02/2020
استرد سهم تيسلا مساره الصعودي، عند بدء التداولات في جلسة الأمس، بعد طرح أسهم جديدة للبيع بقيمة ملياري دولار.
وكان السهم فقد 6% قبل الافتتاح عند الإعلان عن طرح الأسهم للبيع، إلا أن المحللين استشفوا من البيع، عزم الشركة على استخدام عائدات البيع في التوسع ودعم الميزان الختامي.
وأعلن رئيس الشركة إيلون ماسك، عن شراء أسهم بقيمة 10 ملايين دولار من مجموعة الأسهم المطروحة، وعددها 2.3 مليون سهم، بينما اشترت لاري إليسون عضو مجلس الإدارة أسهماً بمليون دولار.
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