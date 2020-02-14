75.56 مليار درهم أرباح 67 شركـة مدرجة في 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع صافي الأرباح المجمعة ل 67 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية إلى نحو 75.56 مليار درهم خلال العام 2019 بزيادة نسبتها 16.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

وتزيد الأرباح التي حققتها الشركات ال 67 التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى الآن على أرباح جميع الشركات المدرجة (103 شركات) خلال العام 2018 والتي وصلت إلى نحو 75 ملياراً بحسب ما يظهره التحليل الخاص بالأداء التشغيلي من واقع بياناتها المالية.

وبلغت أرباح 15 بنكاً وطنياً مدرجة خلال 2019 نحو 46.86 مليار بنمو 13.3% مقارنة مع 41.36 مليار في 2018.

وبذلك فإن أرباح البنوك تشكل نحو 62% من إجمالي الأرباح التي حققتها 67 شركة شملها التحليل الأمر الذي يعكس مدى التطور الذي سجله القطاع رغم حالة التباطؤ التي يشهدها على مستوى العالم.

وتفصيلاً على مستوى ربحية الشركات من حيث الأسواق المدرجة فيها فقد بلغت أرباح 33 شركة مدرجة في سوق دبي المالي 37.56 مليار درهم خلال 2019 بزيادة نسبتها 32% مقارنة مع 28.45 مليار 2018.

ووصلت أرباح 7 بنوك مدرجة إلى 24.22 مليار خلال العام الماضي بنمو نسبته 25.1% مقارنة مع 19.36 مليار في العام 2018، وبذلك فقد استحوذت هذه البنوك على 64.5 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت أرباح 34 شركة نحو 38 ملياراً خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 5% تقريباً مقارنة مع 36.2 مليار في 2018.

وبلغت أرباح 8 بنوك أفصحت عن بياناتها المالية 22.64 مليار خلال 2019 بنمو 3% مقارنة مع 22 ملياراً خلال 2018، مستحوذة بذلك على 59.5% من إجمالي أرباح الشركات التي أفصحت عن أرباحها.(وام)