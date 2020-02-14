باول: لا يوجد سبب يحول دون استمرار زيادة الأجور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يمض يوم على كلام رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول عن ثقته في استدامة نمو اقتصادي قياسي في الولايات المتحدة، هو الآن في عامه الحادي عشر، حتى قالت وزارة العمل، يوم أمس الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة زادت 2000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية الذي بلغ 205 آلاف للأسبوع المنتهي في 8 فبراير/‏شباط.

وأبلغ باول اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء وهو اليوم الثاني من شهادته في الكونجرس «لا يوجد سبب لعدم إمكانية استمرار الوضع الحالي من انخفاض البطالة وارتفاع الأجور وزيادة خلق الوظائف... لا يوجد شيء في هذا الاقتصاد يعمل بشكل غير مناسب أو غير متوازن». (رويترز)