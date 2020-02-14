«فوربس»: دبي عاصمة فنادق الخمس نجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق دليل فوربس للسفر قائمته السنوية لعام 2020 عن أفخم المنشآت الفندقية في العالم، والتي شملت 1,898 منشأة في 73 دولة حاصلة على نجوم، كان بينها 115 فندقاً ومنتجعاً من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمحيط الهندي.

وحقق الدليل رقماً قياسياً جديداً بلغ تتويج 107 منشآت ضمن فئة الخمس نجوم، شملت 17 منشأة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمحيط الهندي؛ وذلك نظراً للتوسع البارز الذي شهده الدليل السنوي مؤخراً ضمن 16 دولة.

وأضاف الدليل 70 فندقاً من فئة الخمس نجوم، و120 فندقاً من فئة الأربع نجوم، وتوصية

ب81 فندقاً إلى قائمة الفائزين السنوية. كما حصد 13 من المطاعم خمس نجوم، وحازت 8 منها أربع نجوم، وفاز مطعمان بتوصية الدليل. وتضم المنشآت التي تلقت التكريم أيضاً 24 منتجع سبا جديداً من فئة الخمس نجوم، و22 منتجعاً من فئة الأربع نجوم.

وتشهد هذه السنة أكبر توسع عالمي خلال مسيرة دليل فوربس للسفر الممتدة على 62 عاماً؛ إذ تسلط الشركة الضوء على أسواق دولية جديدة، من بينها مصر والأردن والسعودية والمحيط الهندي، حصد العديد من منشآتها تتويجاً بخمس نجوم.

وشملت المنشآت الفائزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمحيط الهندي 23 فندقاً من فئة الخمس نجوم و52 فندقاً من فئة الأربع نجوم و31 فندقاً موصى بها. كما حصلت 38 منشأة في دولة الإمارات من بينها 26 منشأة في دبي على التكريم.

وكانت السعودية واحدة من أحدث الدول انضماماً إلى الدليل، لتحصد 6 من منشآتها أول تكريم لها.

وحافظت لندن على مكانتها بوصفها عاصمة العالم للفنادق من فئة الخمس نجوم؛ إذ تضم 19 من نخبة الفنادق، بما يشمل 6 إضافات جديدة؛ هي: فندق «براونز» من سلسلة فنادق «روكو فورتيه»، وفندق «فورسيزونز لندن في تن ترينيتي سكوير»، وفندق «روزوود لندن»، وفندق «ذا بيركلي». كما انضم فندقا «إجيرتون هاوس» و«ذا مايلستون» إلى فندق «هوتيل 41» لتحقق سلسلة فنادق «ريد كارنيشن» تتويجاً ثلاثياً من فئة الخمس نجوم تضيفه إلى نخبة فنادق المدينة.