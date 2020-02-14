شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مليارات دولارأرباح مفاجئة لـ «باركليز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك باركليز عن أرباح قبل الضريبة فاقت التوقعات، إذ بلغت 6.2 مليار جنيه استرليني (8 مليارات دولار)، في 2019، حيث حققت وحدة بنك الاستثمار عوائد وفيرة من تداول أدوات الدخل الثابت.

وتزيد أرباح البنك البريطاني تسعة في المئة عنها في 2018 وتفوق متوسط توقعات المحللين التي جمعها البنك نفسه والبالغ 5.7 مليار استرليني.

ودفع باركليز توزيعاً قدره 9 بنسات للعام بأكمله، مقارنة مع 6.5 بنس عام 2018.

(رويترز)

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