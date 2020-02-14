مكاسب جيدة لأسهم التأمين في أسبوع النتائج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

نالت الضغوط البيعية من مؤشرات الأسهم المحلية، في أسبوع النتائج السنوية، وجاءت هذه الضغوط من أسهم ثقيلة في العقار والبنوك والاتصالات، بالرغم من تنفيذ المستثمرين عمليات شراء استهدفت شركات ذات أرباح جيدة، فيما سجلت أسهم التأمين مكاسب قوية.

وعلى وقع هذه التراجعات، أظهرت بيانات السوقين توجهاً أجنبياً للشراء في سوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 76 مليون درهم محصلة شراء، وذلك في مقابل عمليات تسييل بأبوظبي.

وهبط مؤشر سوق دبي في أسبوع بنسبة 1.3%، مع نزول «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تراجع «أبوظبي» 0.98% بضغط من «البنوك» و«اتصالات» و«الدار».

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية وصلت إلى 1.6 مليار درهم، توزعت بواقع 973.2 مليون في دبي، و673.7 مليون في أبوظبي.