شكرا لقرائتكم خبر عن 49560 غرفة فندقية قيد التطوير بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات بنهاية يناير 2020 إلى 49560 غرفة فندقية، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في البحوث والبيانات. وحافظت الإمارات على صدارتها على مستوى المنطقة ، من حيث عدد الغرف الفندقية قيد التطوير حتى نهاية يناير . وجاءت السعودية في المركز الثاني بنحو 40.2 ألف غرفة جديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 49560 غرفة فندقية قيد التطوير بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.