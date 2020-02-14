«دبي الصناعية» تسلّط الضوء علـى أهمــيـة الأمــــن الغـذائـــي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تعتزم مدينة دبي الصناعية، تسليط الضوء على دورها الريادي في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ودفع عجلة النمو في قطاع الصناعات المتقدمة والمستدامة، خلال الدورة الجديدة من فعاليات «جلفود».
وتعود سلسلة «حوارات مدينة دبي الصناعية» للانعقاد في إطار دورة المعرض الحالية، وذلك خلال الفترة بين 16 -20 من فبراير/ شباط. وستركز على قضايا متعلقة بصناعة الأغذية وبالابتكار، والتي تتناول السلامة والجودة، وصولاً إلى معالجة النفايات واللوجستيات.
وينضم إلى سلسلة حوارات مدينة دبي الصناعية خبراء القطاع والشركات المحليون في مدينة دبي الصناعية، بما في ذلك شركات «بركات كواليتي بلاس»، و«البركة للتمور»، ومجموعة التنمية الغذائية وغيرها
وقال سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية: «تسعى دولة الإمارات إلى الريادة العالمية في مجال الأمن الغذائي بحلول عام 2051، وتسهم مدينة دبي الصناعية بدور رئيسي في تطوير القطاع الصناعي المتقدم لتحقيق هذه الرؤية والمساهمة في تعزيز اقتصاد دبي المستدام والقائم على المعرفة والابتكار».
ورحبت مدينة دبي الصناعية في عام 2019 بالمزيد من الشركاء الجدد، وأعلنت «مزارع بادية» عن خطتها لإنشاء مزرعة عمودية واسعة النطاق وعالية التقنية لإنتاج 3500 كيلوجرام من الفواكه والخضروات عالية الجودة سنوياً، ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة عملياتها خلال العام الجاري.
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