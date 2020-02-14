5.3 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1476 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم منها 127 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و1349 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.8 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة ند حصة.

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 142 مبايعة بقيمة 192 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 266 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.8 مليار درهم منها 114 رهن أراض بقيمة 2.6 مليار درهم و181 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 1.2 مليار درهم وآخر في منطقة الجداف بقيمة 477 مليون درهم.