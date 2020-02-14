«جلفود 2020» يستقطب الشركات البرازيلية والإيطالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت اكثر من 300 شركة من إيطاليا والبرازيل مشاركتها في النسخة الخامسة والعشرين لمعرض «جلفود 2020» والذي ينعقد في دبي بين 16 و20 فبراير/‏‏ شباط الجاري، وهو المعرض السنوي الأكبر للأغذية والمشروبات في العالم. وتشارك وكالة التجارة الإيطالية من خلال (مختبر الطعام)، وسيتم تمثيل إيطاليا بقوة بمشاركة أكثر من 200 شركة ورابطة ومنظمة إنتاجية.

الوكالة البرازيلية

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وتستعد مجموعة من الشركات البرازيلية للمشاركة، حيث ستستعرض مجموعة من المنتجات التي تشمل لحوم البقر والدواجن والبسكويت والحلويات والفواكه والأكاي والمعكرونة والعسل وغيرها. وتصل عدد الشركات البرازيلية المشاركة في الدورة الحالية إلى 100 شركة.

الأطعمة المجمدة

وأعلنت شركة «هيلثي فارم»، أنها ستعرض تشكيلة كبيرة من المنتجات النباتية لسوق المطاعم والفنادق والمقاهي خلال معرض «جلفود 2020».

وستركز الشركة خلال المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام على منتجات جديدة ومبتكرة من مجموعة منتجات «هيلثي فارم» النباتية. وتشمل هذه المنتجات الأصناف النباتية الخالصة التي ستتوفر بنسخة عادية وأخرى لاذعة في شرائح البرجر وكرات اللحم والكباب، كما ستتوفر مفرومة أو مقطعة. وتحتوي هذه الأصناف التي تُعد بدائل ممتازة للحوم على المزيد من البروتين والألياف، وعلى كميات منخفضة من الكوليسترول.