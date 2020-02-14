الشركات الخاسرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> بلغت خسائر شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» 564 مليون درهم في 2019، وكانت الشركة سجلت خسائر 617.8 مليون درهم في 2018.

>> تكبد «البنك العربي المتحد» خسائر بنحو 470.75 مليون درهم في 2019، مقارنة بأرباح بنحو 77.2 مليون درهم في 2018.

>> سجلت «الخليج للملاحة» خسائر صافية في 2019 بنحو 327 مليون درهم، مقارنة مع خسائر 40 مليوناً في 2018، وارتفعت الإيرادات 13% إلى 166.26 مليون، وعزت الشركة الخسائر إلى انخفاض قيمة الشهرة وقيمة السفن وتوقف عدد منها نتيجة عمليات صيانة مصحوباً بارتفاع تكلفة التمويل.

>> سجلت «الاتحاد العقارية» خسارة صافية بقيمة 218.8 مليون في 2019، مقارنة مع ربحية 62.33 مليون في 2018، وبلغت الإيرادات 535.5 مليون العام الماضي مقارنة ب 762 مليوناً في 2018. وعزت الشركة الخسائر إلى الفوائد البنكية الناتجة عن القروض الممنوحة للشركات التابعة.

>> تكبدت «أملاك للتمويل» خسائر صافية بقيمة 152 مليوناً في 2019، مقارنة مع خسائر 272.4 مليون في 2018، وبلغت الإيرادات 279.8 مليون درهم.

>> سجلت «تكافل الإمارات» خسائر صافية 38 مليون درهم في 2019، مقارنة مع أرباح 14 مليوناً في 2018، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 606.2 مليون درهم.

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>> واصلت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» تسجيل خسائر بقيمة 37.02 مليون درهم في 2019، بعد تكبدها 66.36 مليون في 2018.

>> سجلت «مجموعة الشارقة» خسائر بنحو 15.2 مليون درهم في 2019، مقابل خسائر بنحو 8.05 مليون في 2018.

>> تكبدت شركة الخزنة للتأمين خسائر سنوية بقيمة 13.94 مليون درهم في 2019، مقابل خسائر بقيمة 13.91 مليون درهم في عام 2018.

>> قلصت شركة أبوظبي لبناء السفن خسائرها في 2019 بنسبة 95% إلى 5.86 مليون درهم، مقارنة مع 125.15 مليون خسائر 2018.

>> سجلت «الاسكندنافية للتأمين» خسائر صافية بقيمة 5.45 مليون درهم في 2019، مقارنة مع ربح بقيمة 20.8 مليون درهم في 2018.

>> بلغت خسائر شركة رأس الخيمة للدواجن العام الماضي 4.8 مليون درهم، مقارنة مع خسائر 7.7 مليون درهم في عام 2018.