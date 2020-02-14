شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» تدرس خفضاً إضافياً للإنتاج مع تراجع الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم أمس الخميس: إن الطلب على النفط سيتراجع على أساس سنوي في الربع الأول من العام وذلك للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية في 2009 متأثراً سلباً بتفشي فيروس الصين.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري «عواقب كوفيد-19 بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة. أصبح من المتوقع أن ينكمش الطلب 435 ألف برميل يومياً في الربع الأول، في أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عِقد». وكوفيد-19 هو الاسم العلمي الجديد للفيروس.

وقالت وكالة الطاقة «بالنسبة للعام 2020 بأكمله، قلصنا توقعنا للنمو العالمي 365 ألف برميل يومياً إلى 825 ألف برميل يومياً، الأدنى منذ 2011»، مضيفة أنها تفترض عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته تدريجياً من الربع الثاني.

وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الطلب على النفط في الربع الثاني 1.2 مليون برميل يومياً ثم عودته لطبيعته في الربع الثالث بنمو 1.5 مليون برميل يومياً في ضوء إجراءات تحفيز متوقعة من الصين.

وتوقعت تراجع الطلب على النفط المنتج من أوبك في حين أن نمو إنتاج الشركات الأمريكية قد لا يتأثر حتى وقت لاحق من العام.

وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج أوبك تراجع في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوياته منذ الركود العالمي في 2009، حيث قلصت الإقفالات صادرات ليبيا في حين كبحت الإمارات إنتاجها.

وقالت «كوفيد-19 قد يعصف بالطلب بشدة في النصف الأول، والمنتجون تحت ضغط لإجراء مزيد من التخفيضات».

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وخفضت «أوبك» توقعاتها للنمو العالمي في الطلب على النفط هذا العام؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وقالت: إن إنتاجها هبط بشكل حاد في يناير/‏كانون الثاني، بينما ينفذ المنتجون اتفاقاً جديداً؛ لتقييد المعروض.

وقالت «أوبك» في تقرير: إن الطلب على نفطها الخام في 2020 سيبلغ في المتوسط 29.30 مليون برميل يومياً بانخفاض 200 ألف برميل يومياً عن تقديرات سابقة. وضخت أوبك في يناير/‏كانون الثاني نفطاً دون المعدل الذي يحدده الاتفاق، مما يشير إلى عجز في المعروض في 2020.

وقد يعزز التقرير الحجج؛ لإجراء تخفيضات أكبر في الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تدرس تقييداً أكبر للإنتاج؛ لتعويض أثر تباطؤ الطلب. وتراجعت أسعار النفط 15 في المئة هذا العام إلى 55 دولاراً للبرميل مما يثير قلق المنتجين.

وقالت أوبك في التقرير «تأثير تفشي فيروس «كورونا» على الاقتصاد الصيني، يفاقم الضبابية التي تكتنف نمو الاقتصاد العالمي في 2020، وبالتبعية نمو الطلب العالمي على النفط. من الواضح، أن التطورات الجارية في الصين تتطلب مراقبة وتقييماً مستمراً».

وقالت «أوبك» في التقرير: إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يومياً، بانخفاض 230 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة. ويقل ذلك عن الانخفاض الذي توقعته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية في تقريرها الذي صدر الثلاثاء.

وقالت أوبك: إن بيانات أولية لإنتاج المكثفات في يناير/‏كانون الثاني أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في إنتاج الخام بواقع 20 ألف برميل يومياً إلى متوسط 11.49 مليون برميل يومياً.

ويتوقع التقرير وجود عجز في المعروض في 2020 بواقع 440 ألف برميل يومياً إذا واصلت أوبك الضخ بمعدل يناير/‏كانون الثاني مع استقرار عوامل أخرى، وهو عجز أكبر من الذي أشار إليه تقرير يناير/‏كانون الثاني. (رويترز)