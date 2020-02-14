شركات الطيران الصينية تختبر طعم الخسائر بسبب «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى إلغاء العديد من الرحلات الجوية الدولية والمحلية في أعقاب انتشار فيروس كورونا أثناء وبعد عطلة عيد الربيع، إلى تفاقم مشاكل شركات الطيران الصينية والآسيوية حيث تزامن مع ذروة موسم السفر.

وقد ألغت شركات الطيران يوم 10 فبراير/ شباط، وهو أول أيام العودة إلى العمل بعد عطلة طويلة للعديد من الشركات، 11485 رحلة داخلية من أصل حوالي 15000 رحلة مخطط لها تديرها شركات الطيران في البر الرئيسي الصيني، طبقاً لبيانات شركة «فاري فلايت»، إحدى أكبر شركات بيانات النقل الجوي في الصين.

وبدأ التراجع الحاد في الطلب على الحجوزات في الرحلات التجارية المحلية منذ 23 يناير/ كانون الثاني. وفي 5 فبراير، تم إلغاء 70٪ من الرحلات الداخلية. وأظهرت البيانات أنه في 8 فبراير، نقلت الرحلات الداخلية 270 ألف شخص، بانخفاض 84.6% على أساس سنوي.

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وقال المحلل المختص في قطاع الطيران لين تشي جيه، إن قطاع الطيران المدني سوف يعاني من الخسائر لأول مرة في موسم عيد الربيع، وهو أمر نادر الحدوث. وتوقع لين أن تكون التهديدات التي تواجه القطاع أكبر بكثير من خطر وباء السارس في عام 2003، بعد أن صار للصين دور متزايد الأهمية في سوق السفر الجوي الدولي. كما أن انتشار السارس لم يصادف موسم سفر، وأعداد ضحايا ومصابي كورونا أكبر بكثير مع احتمال انتشار العدوى في دول المنطقة والعالم، ما يزيد من أضراره على السوق.

وكان انخفاض الطلب على السفر بسبب وباء السارس وراء خسارة قطاع الطيران الصيني بحدود 2.8 مليار يوان (400 مليون دولار) خلال عام كامل، حيث توقف حوالي 20% من الطائرات عن الطيران يومياً. وكانت هذه أكبر خسارة إجمالية بعد الخسائر التي تعرضت لها شركات الطيران في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية في عامي 2008 و 1998.

وتعتبر الصين اليوم أكبر مصدر للركاب لمعظم شركات الطيران في دول آسيا والمحيط الهادئ. وتشغل الصين أكثر من 3800 طائرة، وهو رقم يبلغ خمسة أضعاف نظيره عام 2003.