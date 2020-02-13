شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" ينخفض عقب حكم قضائي بشان عقد "البنتاجون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات الخميس متأثراً بقرار محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة بشأن عقد "JEDI" مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".



وقررت محكمة فيدرالية عرقلة العقد الممنوح لـ"مايكروسوفت" لتطووير البنية التحتية للحوسبة السحابية الخاصة بوزارة الدفاع، وهو عقد تقدر قيمته بعشرة مليارات دولار.



هذا، وقد رأت المحكمة أن منح "مايكروسوفت" العقد كان مخالفا للتنافسية مع شركات تكنولوجية أخرى مثل "أمازون دوت كوم" و"بي إم آي" و"أوراكل" وغيرها من الشركات.

Advertisements



وكانت "أمازون" قد طلبت فسخ هذا العقد ورأت عدم قانونية منحه لشركة البرمجيات المنافسة كما طلبت مثول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب للشهادة في هذا الأمر.



يذكر أن "مايكروسوفت" تجني إيرادات قوية من تكنولوجيا حوسبتها السحابية "أزور" والتي تتنافس بها مع "أمازون ويب سيرفيس" وغيرها من الشركات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.5% وأغلق جلسة الخميس عند 183.7 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 186.2 دولار وأقل سعر عند 182.8 دولار.